C’è guerra e guerra

È più che dannosa quella guerra in cui gli artefici, arrivati a un certo punto, dichiarano di voler la pace. Al contrario, gli scontri procedono, mentre a cambiare sono solo le armi. Solo fino a pochi giorni orsono, si continuava a credere alle dichiarazioni di quanti occupano i vari posti di comando nel proprio paese. Stando a esse, si attendeva che gli stop alle offensive passassero alla concretezza dall’oggi al domani, essendo”quasi pronti” (sic!) gli accordi, e che la pace fosse prossima a passare dalle parole ai fatti Eppure quei personaggi erano perfettamente consci che le informazioni date in più occasioni,. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

