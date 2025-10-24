C' è Don Backy la storia della canzone a Cavriglia

Arezzo, 24 ottobre 2025 – Parte oggi con Don Backy l'edizione 2025, la decima, della rassegna «Materiali In Scena». Il programma conferma l'impostazione che il Comune di Cavriglia e Materiali Sonori le hanno voluto osare: far diventare il Teatro comunale punto di riferimento per nomi di livello nazionale, e per le tante eccellenze che nascono e producono cultura e spettacolo nel Valdarno. Previsti sette appuntamenti musicali e teatrali. Si parte stasera con un artista che ha fatto la storia della canzone italiana: Don Backy. Scrittore di canzoni e cantante, fumettista, attore toscano è sulla scena da più di 60 anni e ha saputo produrre gioielli musicali che fanno parte della vita e della memoria di tante persone. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - C'è Don Backy, la storia della canzone a Cavriglia

DON BACKY venerdì 24 ottobre Teatro Comunale di Cavriglia – ore 21.30 biglietti: https://oooh.events/evento/don-backy-in-concerto-biglietti/ info e prenotazioni: 055.9120363 – 335.6159643

