C' è Don Backy la storia della canzone a Cavriglia

Arezzo, 24 ottobre 2025 –  Parte oggi con Don Backy l'edizione 2025, la decima, della rassegna «Materiali In Scena». Il programma conferma l'impostazione che il Comune di Cavriglia e Materiali Sonori le hanno voluto osare: far diventare il Teatro comunale punto di riferimento per nomi di livello nazionale, e per le tante eccellenze che nascono e producono cultura e spettacolo nel Valdarno. Previsti sette appuntamenti musicali e teatrali. Si parte stasera con un artista che ha fatto la storia della canzone italiana: Don Backy. Scrittore di canzoni e cantante, fumettista, attore toscano è sulla scena da più di 60 anni e ha saputo produrre gioielli musicali che fanno parte della vita e della memoria di tante persone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

