C’è ancora domani

C’E’ ANCORA DOMANI Vincenzo Calafiore 25 Ottobre 2025 Udine In questo particolare momento le prospettive di un futuro che l’intera umanità sta vivendo sono estremamente cupe. Konrad Lorenz nella prefazione al suo libro: Il declino dell’uomo, del 1983. << E’ probabile che stia per commettere, con le armi nucleari che possiede, un suicidio rapido ma tutt’altro che indolore. Ammettiamo che essa riesca riesca a invertire la rotta cieca e incredibilmente stolta che sta seguendo: essa è minacciata tuttavia dal declino graduale di tutte le qualità e le doti che hanno fatto e fanno dell’uomo un essere umano>>. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

