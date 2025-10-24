C’è ancora domani
C’E’ ANCORA DOMANI Vincenzo Calafiore 25 Ottobre 2025 Udine In questo particolare momento le prospettive di un futuro che l’intera umanità sta vivendo sono estremamente cupe. Konrad Lorenz nella prefazione al suo libro: Il declino dell’uomo, del 1983. << E’ probabile che stia per commettere, con le armi nucleari che possiede, un suicidio rapido ma tutt’altro che indolore. Ammettiamo che essa riesca riesca a invertire la rotta cieca e incredibilmente stolta che sta seguendo: essa è minacciata tuttavia dal declino graduale di tutte le qualità e le doti che hanno fatto e fanno dell’uomo un essere umano>>. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Scopri altri approfondimenti
Buona serata e buonanotte a tutti gli amici e amiche. A domani… La notte è in arrivo, e con essa abbassiamo anche i muri che spesso innalziamo durante il giorno. È l'ora in cui l'anima si spoglia delle sue difese e accoglie ciò che è autentico: le verità nascost - facebook.com Vai su Facebook
Domani la Partita del Cuore Italia-Brasile: ci sarà anche Careca oltre altri ex azzurri - Italia, che domani riunirà le stelle del calcio dei mondiali del 1982 e 1994 al Maracanã, per celebrare l'amicizia tra i due Paesi, vedrà la partecipazione di circa ... Da msn.com
Domani a Crema ospite speciale per Pergolettese-Inter U23: assisterà al match lo sceicco Al Mualla - La città di Crema si prepara ad accogliere un ospite d’eccezione: come riporta il sito ufficiale della Pergolettese, squadra che domani affronterà l'Inter Under 23, Sua Eccellenza Ali Abdalla Rashid ... Lo riporta msn.com