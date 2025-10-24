Catania vandalizza sette auto in sosta | 41enne riconosciuto e denunciato dalla Polizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’intervento della Polizia. La Polizia di Stato ha identificato e denunciato un uomo di 41 anni, originario del Senegal, ritenuto responsabile del danneggiamento di sette veicoli parcheggiati in via Archimede e di beni appartenenti allo Stato. L’uomo, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti legati a reati contro il patrimonio e la persona, è stato fermato nella serata di mercoledì nei pressi della stazione centrale, dove gli agenti della Squadra Volanti lo hanno riconosciuto come autore dei danneggiamenti avvenuti la notte precedente. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

