Catania vandalizza sette auto in sosta | 41enne riconosciuto e denunciato dalla Polizia

Dayitalianews.com | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’intervento della Polizia. La Polizia di Stato ha identificato e denunciato un uomo di 41 anni, originario del Senegal, ritenuto responsabile del danneggiamento di sette veicoli parcheggiati in via Archimede e di beni appartenenti allo Stato. L’uomo, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti legati a reati contro il patrimonio e la persona, è stato fermato nella serata di mercoledì nei pressi della stazione centrale, dove gli agenti della Squadra Volanti lo hanno riconosciuto come autore dei danneggiamenti avvenuti la notte precedente. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

catania vandalizza sette auto in sosta 41enne riconosciuto e denunciato dalla polizia

© Dayitalianews.com - Catania, vandalizza sette auto in sosta: 41enne riconosciuto e denunciato dalla Polizia

Argomenti simili trattati di recente

Catania, 13enne stuprata da sette egiziani. Confermata la condanna a 12 anni per uno degli aggressori - La Corte d'Appello di Catania ha confermato anche in secondo grado di giudizio la condanna a 12 anni e 8 mesi di reclusione per l'egiziano che per primo stuprò una 13enne nei bagni pubblici di Villa ... Segnala ilgiornale.it

Operazione antidroga Capinera a Catania, altri sette arresti - Nell'ambito dell'operazione antidroga Capinera, carabinieri del comando provinciale di Catania hanno eseguito un'ordinanza cautelare che dispone gli arresti domiciliari con l'uso del braccialetto ... Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Catania Vandalizza Sette Auto