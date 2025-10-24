Catania picchia brutalmente la moglie in negozio | arrestato 34enne incastrato dalle immagini del sistema di videosorveglianza

La vittima è stata soccorsa da agenti delle Volanti della Questura che erano stati da lei allertati. Aveva il volto tumefatto e con una copiosa perdita di sangue alla testa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Catania, picchia brutalmente la moglie in negozio: arrestato 34enne incastrato dalle immagini del sistema di videosorveglianza

Scopri altri approfondimenti

Catania, picchia i genitori per costringerli a lasciare la casa http://dlvr.it/TNm2QS #Catania #Sicilia #LiveSicilia - X Vai su X

Picchia il marito per gelosia: "Entro stasera ti ammazzo" I carabinieri di Catania allertati... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com Vai su Facebook

Picchia brutalmente la moglie, lei è grave, lui in carcere - Ha picchiato violentemente la moglie, nel loro negozio quando era chiuso, tirandola per i capelli e poi colpendola con pugni e schiaffi e, quando la donna era riversa a terr ... Scrive gazzettadiparma.it

Catania, 72enne picchiato e quasi strangolato dalla moglie: arrestata - Il fatto è successo a Catania, nei pressi della stazione centrale. meridionews.it scrive

Orrore in strada a Catania, figlio picchia selvaggiamente il padre anziano: arrestato - Un uomo di 31 anni è stato arrestato a Catania per maltrattamenti ed estorsione ai danni dei genitori, aggrediti più volte per denaro. Secondo virgilio.it