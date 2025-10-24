Catania picchia brutalmente la moglie Donna salvata all' ultimo momento il video della polizia

Per la giovane, da poco operata e affetta da una cronica patologia, si è reso necessario il trasferimento urgente in ospedale. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Catania, picchia brutalmente la moglie. Donna salvata all'ultimo momento, il video della polizia

Catania, picchia brutalmente la moglie malata fino a farla svenire: arrestato 34enne - Un 34enne catanese, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di lesioni personali gravi dopo aver picchiato ... sicilianews24.it scrive

Picchia la moglie malata procurandole gravi lesioni, arrestato 34enne a Catania - La donna, operata di recente, ha riportato frattura delle ossa nasali e grave trauma cranico. rainews.it scrive

Catania, calci e pugni alla moglie malata. Arrestato un uomo per lesioni personali gravi - Dalle testimonianze raccolte è emerso che i due avrebbero litigato spesso e che il 34enne, in altre occasioni, avrebbe aggredito la moglie, la quale avrebbe minimizzato e mai denunciato ... Lo riporta rainews.it