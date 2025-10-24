Catania duplice omicidio Vecchio e Rovetta | per la Procura generale il mandante è il boss Aldo Ercolano

La conclusione delle indagini. CATANIA, 24 ottobre 2025. La Procura generale di Catania ha notificato un avviso di conclusione delle indagini ad Aldo Ercolano, considerato il mandante del duplice omicidio degli imprenditori Alessandro Rovetta e Francesco Vecchio, assassinati il 31 ottobre 1990 all'interno dello stabilimento delle Acciaierie Megara di Catania. Secondo la Procura, i due imprenditori furono uccisi dalla mafia per aver rifiutato di pagare il "pizzo". L'indagine è stata coordinata dal procuratore generale Carmelo Zuccaro insieme ai sostituti Nicolò Marino e Giovannella Scaminaci, sulla base di accertamenti condotti dal nucleo interforze di Polizia giudiziaria e dalla DIA di Catania.

