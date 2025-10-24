Catania calci e pugni alla moglie malata | arrestato il marito

La polizia ha arrestato un catanese di 34 anni, noto alle forze dell’ordine, che, nella mattinata di martedì scorso, si è scagliato con violenza contro la moglie 31enne, colpendola più volte con calci, pugni e schiaffi, accanendosi su di lei quando era riversa a terra inerme. La donna ha riportato gravi ferite. L’intervento è scaturito dalla segnalazione effettuata dalla stessa vittima alla Sala operativa della Questura di Catania, interrotta dall’uomo ancora presente sul luogo l’aggressione. Le violenze e l’intervento della polizia a Catania. I poliziotti si sono subito allarmati per via della situazione poco chiara, resa ancora più confusa dalle urla e dal pianto della donna. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Catania, calci e pugni alla moglie malata: arrestato il marito

