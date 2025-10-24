Catania calci e pugni alla moglie malata | 34enne arrestato si era nascosto sotto un letto a casa della madre

L'uomo è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza del locale in cui si è verificata l'aggressione. Dopo che la moglie aveva chiamato i soccorsi, si era allontanato e rifugiato in casa della madre. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Catania, calci e pugni alla moglie malata: 34enne arrestato, si era nascosto sotto un letto a casa della madre

Picchia la moglie malata con calci e pugni in un locale commerciale a Catania. Le violenze vengono riprese dalle telecamere di videosorveglianza e l'uomo viene arrestato con l'accusa di lesioni personali gravi - facebook.com Vai su Facebook

Catania, calci e pugni alla moglie malata. Arrestato un uomo per lesioni personali gravi - Dalle testimonianze raccolte è emerso che i due avrebbero litigato spesso e che il 34enne, in altre occasioni, avrebbe aggredito la moglie, la quale avrebbe minimizzato e mai denunciato ... Lo riporta rainews.it

Calci, pugni e schiaffi alla moglie, arrestato 34enne a Catania: nel video le immagini choc - La donna è riuscita a chiamare i soccorsi e chiedere aiuto ma è stata scoperta: "Sugnu u marito, mi putiti venire ad attaccari" ... Come scrive ilgiornale.it

Calci e pugni alla moglie malata: il video delle violenze riprende tutto in diretta - (LaPresse) Ha ridotto in gravi condizioni la moglie, malata cronica e appena operata con calci, pugni e schiaffi. ilmattino.it scrive