Catania calci e pugni alla moglie malata | 34enne arrestato si era nascosto sotto un letto a casa della madre

Ildifforme.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'uomo è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza del locale in cui si è verificata l'aggressione. Dopo che la moglie aveva chiamato i soccorsi, si era allontanato e rifugiato in casa della madre. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

catania calci e pugni alla moglie malata 34enne arrestato si era nascosto sotto un letto a casa della madre

© Ildifforme.it - Catania, calci e pugni alla moglie malata: 34enne arrestato, si era nascosto sotto un letto a casa della madre

News recenti che potrebbero piacerti

catania calci pugni moglieCatania, calci e pugni alla moglie malata. Arrestato un uomo per lesioni personali gravi - Dalle testimonianze raccolte è emerso che i due avrebbero litigato spesso e che il 34enne, in altre occasioni, avrebbe aggredito la moglie, la quale avrebbe minimizzato e mai denunciato ... Lo riporta rainews.it

catania calci pugni moglieCalci, pugni e schiaffi alla moglie, arrestato 34enne a Catania: nel video le immagini choc - La donna è riuscita a chiamare i soccorsi e chiedere aiuto ma è stata scoperta: "Sugnu u marito, mi putiti venire ad attaccari" ... Come scrive ilgiornale.it

catania calci pugni moglieCalci e pugni alla moglie malata: il video delle violenze riprende tutto in diretta - (LaPresse) Ha ridotto in gravi condizioni la moglie, malata cronica e appena operata con calci, pugni e schiaffi. ilmattino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Catania Calci Pugni Moglie