Castelli dice che la Lega deve dare una spallata al modello Vannacci

"Salvini in questo momento mi sembra in trappola. Pensava con Vannacci di fare il colpo grosso, invece gli elettori cominciano a stufarsi anche del generale, e così la Lega non sa. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti.

Castelli dice che la Lega deve dare una spallata al modello Vannacci - "Ormai anche il generale non prende più voti", dice l'ex ministro del Carroccio. Come scrive ilfoglio.it

Pontida: da Bossi a Vannacci, come cambia il raduno. Castelli: "Prato sempre più stretto" - Tutto rimane uguale eppure si trasforma, persino il rito più antico della Lega: il raduno di Pontida. adnkronos.com scrive

Roberto Castelli: “Ponte sullo Stretto? La Lega ha tradito il Nord. Sono convinto che Bossi stia soffrendo per tutto questo” - Lo afferma, in un’intervista a La Stampa, Roberto Castelli, ex guardasigilli ed esponente della vecchia Lega Nord, amareggiato ... Si legge su blitzquotidiano.it