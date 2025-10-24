Castagne vino novello e tradizioni | torna lo Schiticchio d' Autunno

Profumo di castagne, vino novello e antiche tradizioni, l'8 e 9 novembre a San Piero Patti torna lo Schiticchio d'Autunno.In programma due giorni tra sapori tipici, buon vino delle cantine locali, mercatini artigianali e prodotti a Km 0. Spazio anche a musica, folklore e visite guidate. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

