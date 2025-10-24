castagne e lunigiana un frutto prezioso che racconta la storia

di Riccardo Jannello La cultura della castagna è in tutta la Lunigiana, come in moltissime zone dell’Appennino, presente dall’antichità; un prodotto, il frutto del castagno, che ha sfamato intere popolazioni, ha interessato illustri storici a partire da Plinio il Vecchio, e ora – nell’autunno – è protagonista di feste e sagre popolari che si rifanno ad antiche tradizioni. In questo fine settimana appuntamenti speciali nell’affascinante piazza del Pozzo di Filetto, nel comune di Villafranca in Lunigiana; nella piazza del borgo di Caprigliola, nel comune di Aulla; nei giardini del teatro di Pontremoli e in varie altre località fra Licciana Nardi, Barbarasco di Tresana, Mozzano di Fivizzano, Regnano di Casola in Lunigiana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

