Cassonetti a fuoco presa la piromane | è una pensionata di Sampierdarena
Svolta grazie a videosorveglianza, segnalazioni e pedinamenti dei vigili. La donna, 67 anni, sorpresa ad appiccare il rogo. Indagata per otto casi. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
A partire dai giorni scorsi, cassonetti della spazzatura hanno preso fuoco in diverse vie, creando non poca preoccupazione... - facebook.com Vai su Facebook
Cassonetti a fuoco, presa la piromane: è una pensionata di Sampierdarena - Svolta grazie a videosorveglianza, segnalazioni e pedinamenti dei vigili. Si legge su ilsecoloxix.it
Cassonetti in fiamme a Genova: individuata e denunciata la piromane responsabile degli incendi - È stata fermata nel tardo pomeriggio di ieri una donna italiana di 67 anni, ritenuta responsabile dei numerosi incendi ai cassonetti ... Si legge su ligurianotizie.it
Genova, fermata la presunta “piromane dei cassonetti”: colta sul fatto dalla Polizia Locale - Fermata a Genova la presunta “piromane dei cassonetti”: donna di 67 anni colta sul fatto mentre appiccava il fuoco a un bidone della carta. Da telenord.it