Cassonetti a fuoco presa la piromane | è una pensionata di Sampierdarena

Ilsecoloxix.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Svolta grazie a videosorveglianza, segnalazioni e pedinamenti dei vigili. La donna, 67 anni, sorpresa ad appiccare il rogo. Indagata per otto casi. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

