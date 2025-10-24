Cassano si schiera con Tudor: l’ex fantasista difende il lavoro del tecnico bianconero e commenta così la prestazione bianconera a Madrid. Nel suo consueto intervento durante la trasmissione Viva el Fútbol, Antonio Cassano ha offerto una lettura decisa e controcorrente del momento vissuto dalla Juventus. L’ex fantasista ha analizzato la prestazione dei bianconeri in Champions League dopo la partita giocata al Bernabeu contro il Real Madrid, difendendo a spada tratta l’operato dell’allenatore Igor Tudor. Cassano ha espresso parole di grande stima per il tecnico croato, elogiandone le qualità umane e professionali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Cassano si schiera con Tudor: «Un grande, sono dalla sua parte. Con dei giocatori da Juve avrebbe fatto 3-4 gol al Real»