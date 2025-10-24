Cassano si schiera con Tudor |  Un grande sono dalla sua parte Con dei giocatori da Juve avrebbe fatto 3-4 gol al Real

Cassano si schiera con Tudor: l’ex fantasista difende il lavoro del tecnico bianconero e commenta così la prestazione bianconera a Madrid. Nel suo consueto intervento durante la trasmissione  Viva el Fútbol, Antonio Cassano ha offerto una lettura decisa e controcorrente del momento vissuto dalla Juventus. L’ex fantasista ha analizzato la prestazione dei bianconeri in Champions League dopo la partita giocata al Bernabeu contro il Real Madrid,  difendendo a spada tratta l’operato dell’allenatore Igor Tudor. Cassano ha espresso  parole di grande stima  per il tecnico croato, elogiandone le qualità umane e professionali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Cassano si schiera con Tudor: «Un grande, sono dalla sua parte. Con dei giocatori da Juve avrebbe fatto 3-4 gol al Real»

