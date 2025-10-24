Cassano | Che vogliono da Conte? Il Napoli col Psv ha giocato bene Su sei gol cinque sono errori madornali dei calciatori
Antonio Cassano controcorrente a Viva el Futbol parlando del 6-2 del Napoli contro il Psv: « Se mi chiedono: Antonio, secondo te è stata buona la prestazione degli azzurri? Io dico sì. E non me ne frega niente di quei quattro coglioni che si fanno sentire». Secondo lui il motivo della disfatta è uno solo: «Errori madornali commessi anche da quei calciatori che non t’aspetti». @michiamooilyass Cassaa la sconfitta umiliante del Napoli contro il PSV #antoniocassano #psvnapoli #napoletani #antonioconte #perte? suono originale –. Poi Cassano rende in campo per difendere l’allenatore del Napoli, Antonio Conte, sempre ammesso che ne abbia bisogno: « Può perdere da adesso fino a fine campionato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
