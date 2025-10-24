Cassano | Che vogliono da Conte? Il Napoli col Psv ha giocato bene Su sei gol cinque sono errori madornali dei calciatori

Ilnapolista.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Antonio Cassano controcorrente a Viva el Futbol parlando del 6-2 del Napoli contro il Psv: « Se mi chiedono: Antonio, secondo te è stata buona la prestazione degli azzurri? Io dico sì. E non me ne frega niente di quei quattro coglioni che si fanno sentire». Secondo lui il motivo della disfatta è uno solo: «Errori madornali commessi anche da quei calciatori che non t’aspetti». @michiamooilyass Cassaa la sconfitta umiliante del Napoli contro il PSV #antoniocassano #psvnapoli #napoletani #antonioconte #perte? suono originale –. Poi Cassano rende in campo per difendere l’allenatore del Napoli, Antonio Conte, sempre ammesso che ne abbia bisogno: « Può perdere da adesso fino a fine campionato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

cassano che vogliono da conte il napoli col psv ha giocato bene su sei gol cinque sono errori madornali dei calciatori

© Ilnapolista.it - Cassano: «Che vogliono da Conte? Il Napoli col Psv ha giocato bene. Su sei gol, cinque sono errori madornali dei calciatori»

Leggi anche questi approfondimenti

cassano vogliono conte napoliAntonio Cassano: “Il Napoli ha fatto una buona partita col PSV. Vi ricordate cosa aveva detto Conte?” - L'ex calciatore va dritto al nocciolo della questione quando parla del crollo in Champions degli azzurri: "Conte li può allenare bene, farli andare ... Da fanpage.it

cassano vogliono conte napoliPsv-Napoli, Conte: "E' un anno complesso. Conta il bene del Napoli, non dei singoli" - Conta il bene del Napoli, non dei singoli' ... Riporta sport.sky.it

cassano vogliono conte napoliIl Napoli non è neanche la fotocopia della squadra che Conte aveva reso tignosa, cattiva, concentrata e reattiva - Il contropiede è l’arma letale del Psv spietato che aspetta l’errore del Napoli ... ilnapolista.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Cassano Vogliono Conte Napoli