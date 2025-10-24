Caso Venezi ora i sindacati chiedono la testa anche del sovrintendente Colabianchi Non si è mai visto nulla di simile
Il linciaggio umano e professionale contro Beatrice Venezi non si ferma. Anzi i dipendenti del Teatro La Fenice alzano il tiro infieriscono più che mai con la “bava alla bocca”. Dopo le proteste per la nomina del maestro Venezi a direttore musicale, i dipendenti del Teatro La Fenice di Venezia sono andati anche oltre e hanno chiesto ufficialmente anche la revoca del sovrintendente, Nicola Colabianchi. Lo riferiscono i quotidiani Il Gazzettino, La Nuova Venezia e Corriere del Veneto. “Questa gestione ha rotto in modo irreparabile il rapporto di fiducia con le lavoratrici e i lavoratori”, hanno affermato in una nota le Rsu dell’ente lirico, seguiti dal sindacato Usb. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
