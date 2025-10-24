Caso Garlasco | Sempio dopo accertamenti ' sono assolutamente tranquillo'

Iltempo.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 24 ott. (Adnkronos) - "Sono assolutamente tranquillo, tutto bene". Andrea Sempio, indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi, appare calmo quando lascia, dopo circa tre ore, l'istituto di Medicina legale dove è stato convocato dall'antropologa forense Cristina Cattaneo, consulente della Procura di Pavia, per effettuare misurazioni antropometriche che serviranno a chiarire la dinamica del delitto di Garlasco. 🔗 Leggi su Iltempo.it

caso garlasco sempio dopo accertamenti sono assolutamente tranquillo

© Iltempo.it - Caso Garlasco: Sempio dopo accertamenti, 'sono assolutamente tranquillo'

Altri contenuti sullo stesso argomento

caso garlasco sempio dopoDelitto di Garlasco, Sempio tornerà a metterci la faccia anche a Quarto Grado dopo il forfait di Lovati? Attesissimo il faccia a faccia tra Louis Dassilva e Manuela Bianchi ... - Dopo la lunga intervista in cui Sempio ci ha messo la faccia cosa sta per accadere? Come scrive mowmag.com

caso garlasco sempio dopoCaso Garlasco, nuove misurazioni su Andrea Sempio - Caso Garlasco, nuove misurazioni su Andrea Sempio all’Istituto di Medicina Legale di Milano. Scrive blogsicilia.it

caso garlasco sempio dopoGarlasco a Chi l'ha visto?, scoop Sciarelli con Andrea Sempio, la verità sui soldi a Lovati e la paura: “Sono rassegnato” - Nella puntata in onda oggi mercoledì 22 ottobre su Rai 3 condotta da Federica Sciarelli parla il 37enne vigevanese indagato per l’omicidio di Chiara Poggi ... libero.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Caso Garlasco Sempio Dopo