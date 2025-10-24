Caso Garlasco | Sempio dopo accertamenti ' sono assolutamente tranquillo'

Milano, 24 ott. (Adnkronos) - "Sono assolutamente tranquillo, tutto bene". Andrea Sempio, indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi, appare calmo quando lascia, dopo circa tre ore, l'istituto di Medicina legale dove è stato convocato dall'antropologa forense Cristina Cattaneo, consulente della Procura di Pavia, per effettuare misurazioni antropometriche che serviranno a chiarire la dinamica del delitto di Garlasco. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Caso Garlasco: Sempio dopo accertamenti, 'sono assolutamente tranquillo'

