Caso Garlasco | legale Sempio ' da Andrea piena collaborazione su accertamenti procura'

Iltempo.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 24 ott. (Adnkronos) - "Andrea Sempio ha acconsentito spontaneamente, e senza rifiutarsi, a farsi prendere le misurazioni corporee dimostrando piena collaborazione" con la richiesta della consulente della Procura di Pavia, l'antropologa forense Cristina Cattaneo, di effettuare misurazioni antropometriche per verificare la dinamica del delitto di Chiara Poggi che vede il 37enne nuovamente indagato per l'omicidio in concorso. Agli approfondimenti eseguiti nell'istituto di Medicina legale di Milano che riguardano statura, peso, misura dei piedi dell'indagato ha preso parte anche il consulente tecnico Armando Palmegiani oltre ai difensori Liborio Cataliotti e Angela Taccia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

caso garlasco legale sempio da andrea piena collaborazione su accertamenti procura

© Iltempo.it - Caso Garlasco: legale Sempio, 'da Andrea piena collaborazione su accertamenti procura'

Leggi anche questi approfondimenti

caso garlasco legale sempioCaso Garlasco: legale Sempio, 'da Andrea piena collaborazione su accertamenti procura' - "Andrea Sempio ha acconsentito spontaneamente, e senza rifiutarsi, a farsi prendere le misurazioni corporee dimostrando piena collaborazione" con la richiesta della consu ... Scrive iltempo.it

caso garlasco legale sempioNuove Misurazioni Antropometriche di Andrea Sempio: Il Caso di Garlasco Svelato - Il caso di Garlasco, risalente al 2007, continua a suscitare interesse e discussioni a causa di recenti sviluppi nelle indagini. Segnala notizie.it

caso garlasco legale sempioGarlasco, Andrea Sempio convocato all’Istituto di Medicina Legale per misurazione antropometriche - Sempio, indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, sottoposto a misurazioni antropometriche all'Istituto di Medicina Legale di Milano ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Caso Garlasco Legale Sempio