Caso Garlasco | consulente ' sono tranquillo come Sempio contro di lui niente prove'

Iltempo.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 24 ott. (Adnkronos) - "E' stata un'attività intensa, oltre tre ore in cui Andrea Sempio ha prestato totalmente il suo consenso. Nella mia lunga esperienza si tratta di un'attività normale, di un pacchetto standard di misurazioni". Lo afferma all'Adnkronos Armando Palmegiani, consulente tecnico dell'indagato per il delitto di Garlasco, che ha potuto assistere all'attività di misurazione antropometrica - con metodi classici e scanner 3d ad alta precisione - dell'antropologa forense Cristina Cattaneo, consulente della Procura di Pavia, chiamata a chiarire la dinamica del delitto di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007.

