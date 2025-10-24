Tempo di lettura: 3 minuti Ad archiviazione ottenuta dopo sette anni di calvario giudiziario, i responsabili del Centro sociale ex Canapificio di Caserta chiedono di rilanciare il modello di accoglienza costruito, riattivando nel capoluogo della Reggia il Sistema di Accoglienza e Integrazione (Sai). Il sistema di accoglienza per rifugiati e richiedenti asilo con i suoi strumenti, tra cui corsi di lingua e di formazione lavorativa, favorisce la reale inclusione degli accolti ed è generativo di sviluppo per il territorio anche in termini di lavoro ed integrazione dei servizi sociali. L ‘indagine della Procura di Santa Maria Capua Vetere ipotizzava una presunta truffa proprio sui fondi erogati dal Ministero dell’Interno all’ex Canapificio per gestire il Sai con la rete di Casa Rut e Caritas (allora si chiamava Sprar), truffa non emersa come statuito dal gip e come accertato dalla stessa Procura, che ha sollecitato e ottenuto l’archiviazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Caserta, archiviata l’indagine su fondi migranti