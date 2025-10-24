Caserme per carabinieri e vigili del fuoco a Nesima l' amministrazione comunale avvia l' iter

La Giunta comunale ha approvato un atto di indirizzo che avvia il percorso per costruire, nel quartiere Nesima, nelle vicinanze della stazione Fontana della metropolitana, delle nuove caserme per carabinieri e i vigili del fuoco. Si tratta di una prima ipotesi che dovrà essere sottoposta alle. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

