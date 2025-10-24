Case Arlecchino a Latina padre e figlio si affrontano con sciabola e pistola

Latina, 24 ottobre 2025 – Alle prime luci dell’alba, la polizia di Stato di Latina ha eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei giorni scorsi dal G.I.P. del Tribunale di Latina, dr.ssa Laura Morselli, su richiesta della Procura della Repubblica, dr.ssa Valentina Giammaria, a carico di un 27enne di Latina con precedenti in materia di armi e stupefacenti. Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile pontina, erano state avviate a seguito dell’intervento effettuato l’11 giugno 2025 nei pressi delle cc.dd. case Arlecchino, ove era stato segnalato al numero di emergenza 112NUE, da parte di una donna testimone oculare dei fatti, che un giovane, munito di arma da fuoco, era in lite animata con suo padre, a sua volta armato di sciabola. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

https://latinaquotidiano.it/arresto-alle-case-arlecchino-di-latina-custodia-cautelare-in-carcere-per-un-27enne/… #Latina #Polizia #CaseArlecchino #Arresto #Cronaca #Sicurezza #Indagini #Procura - X Vai su X

Ancora un arresto alle “case Arlecchino”: padre e figlio si affrontarono con sciabola e pistola LATINA - Ancora un arresto alle “case Arlecchino”: padre e figlio si affrontarono con sciabola e pistola.Alle prime luci dell’alba, la Polizia di Stato di Latina ha eseguito - facebook.com Vai su Facebook

Case Arlecchino a Latina, padre e figlio si affrontano con sciabola e pistola - Intervento della Squadra Mobile dopo una lite familiare armata: sequestrata una pistola a salve con canna modificata, denunciato il giovane ... Da ilfaroonline.it

Padre e figlio si affrontano con sciabola e pistola alle “case Arlecchino” di Latina: in manette un 27enne - Arresto a Latina: custodia cautelare per un 27enne dopo la lite armata alle “case Arlecchino”. latinaquotidiano.it scrive

Latina, duello con pistola e sciabola alle “Case Arlecchino”: arrestato giovane dopo la scontro con il padre - Un giovane di 27 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati ad armi e stupefacenti, è finito in ... Si legge su latinapress.it