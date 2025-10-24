Cascine Run by Corri con Noi il podismo è più bello tutti insieme
Firenze, 24 ottobre 2025 – “Corri con noi”, il tradizionale allenamento di gruppo dedicato ai podisti fiorentini, si rinnova e cresce: nasce Cascine Run by Corri con Noi, un appuntamento che porta lo spirito della corsa collettiva nel cuore verde della città. Il punto di ritrovo si è spostato di recente dallo storico Sferisterio al piazzale delle Cascine, proprio davanti al Tiro a Segno Nazionale, una location ideale per accogliere appassionati di ogni livello in un ambiente sicuro e suggestivo. Il cambio di location non ha mutato lo spirito dell’iniziativa, anzi lo ha rafforzato: la voglia di stare insieme, di condividere la passione per la corsa e per il movimento, resta il filo conduttore di queste serate all’insegna dello sport e dell’amicizia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Cascine Run By - Corri con voi - Firenze - 14 Ottobre 2025 #imieiscattidicorsa - @imieiscattidicorsa2016 Foto Sergio Giachetti Alcune foto, altre sono online sul sito https://www.imieiscattidicorsa.it/?mod=corri_con_noi&dir=/Corri%20con%20noi%202025/10% - facebook.com Vai su Facebook
