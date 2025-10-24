Caschi per moto e bici contraffatti | perquisizioni e sequestri anche a Bologna

La guardia di finanza di Torino ha portato a termine un’operazione per il contrasto alla vendita di accessori per auto, moto e bici falsamente sponsorizzati come made in Italy. Si tratta principalmente di caschi, visiere, dispositivi elettronici di comunicazione, batterie per auto, kit di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

