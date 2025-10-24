Caschi per moto batterie e catene da neve | maxi sequestro di falsi Made in Italy

24 ott 2025

Migliaia di caschi per moto, poi kit e batterie per auto, catene da neve e altri accessori arrivavano dall’estero — in gran parte dalla Cina — per essere poi commercializzati in Italia. I prodotti venivano ingannevolmente presentati come “made in Italy” grazie a etichette e marchi contraffatti. L’operazione, denominata “Non ci casco”, ha portato a . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

