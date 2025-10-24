Caschi fuori norma batterie e catene per auto finti made in Italy | maxi sequestro della finanza

Milanotoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Caschi per moto, kit e batterie per auto, catene da neve. Arrivavano dall'estero, soprattutto dalla Cina, per essere commercializzati in Italia. Ma i prodotti venivano falsamente presentati come “made in Italy” con etichette fallaci. Maxi sequestro della guardia di finanza di Torino anche nel. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Caschi Fuori Norma Batterie