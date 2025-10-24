Casartigiani Taranto su BRT | A che punto sono i cantieri?
Tarantini Time Quotidiano Bus Rapid Transit: a che punto siamo? Qual è lo stato attuale dei cantieri? Sono queste le domande che si pone Casartigiani Taranto, che a oggi non è stata ancora ricevuta dall’amministrazione comunale né dall’assessorato di riferimento, nonostante le numerose richieste e gli appelli pubblici già avanzati. L’associazione degli artigiani tarantini ha più volte espresso la necessità di conoscere nel dettaglio le eventuali modifiche progettuali e lo stato di avanzamento effettivo dei lavori, finora, senza ottenere risposte ufficiali: «Siamo fortemente preoccupati –dichiara il segretario generale provinciale Stefano Castronuovo – perché, secondo il cronoprogramma, i lavori dovrebbero essere completati entro aprile 2026. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Come riportato nella nota, Casartigiani Taranto esprime grande soddisfazione per l’approvazione unanime, da parte del Consiglio Comunale di Taranto, della mozione congiunta che sollecita l’apertura dei voli civili presso l’aeroporto di Grottaglie “Marcello Ar - facebook.com Vai su Facebook
Casartigiani Taranto, istituire scalo ferroviario logistico - Casartigiani Taranto sollecita investimenti per nuove infrastrutture nel porto di Taranto, che "nel 2024 - Si legge su ansa.it
Brt, partono i lavori (e i disagi). Divieti fino alla fine dell’anno - Un cantiere lungo sei mesi, oltre 50 vie interessate, disagi annunciati alla viabilità cittadina e un investimento da quasi 139 milioni di euro: a Taranto è entrata nel vivo la fase operativa per la ... Scrive quotidianodipuglia.it
Commerciante accoltellato a Taranto solidarietà Casartigiani - Casartigiani Taranto esprime la sua solidarietà e vicinanza al titolare del distributore automatico h24 di via Sciabelle che ieri sera è stato accoltellato durante una lite con un gruppo di ragazzi ... Da ansa.it