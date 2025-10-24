Casartigiani Taranto su BRT |  A che punto sono i cantieri?

Tarantinitime.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tarantini Time Quotidiano Bus Rapid Transit: a che punto siamo? Qual è lo stato attuale dei cantieri? Sono queste le domande che si pone Casartigiani Taranto, che a oggi non è stata ancora ricevuta dall’amministrazione comunale né dall’assessorato di riferimento, nonostante le numerose richieste e gli appelli pubblici già avanzati. L’associazione degli artigiani tarantini ha più volte espresso la necessità di conoscere nel dettaglio le eventuali modifiche progettuali e lo stato di avanzamento effettivo dei lavori, finora, senza ottenere risposte ufficiali: «Siamo fortemente preoccupati –dichiara il segretario generale provinciale Stefano Castronuovo – perché, secondo il cronoprogramma, i lavori dovrebbero essere completati entro aprile 2026. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

