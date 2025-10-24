Casa Vianello venduta | ecco chi l' ha comprata e quanto ha dovuto pagare

Anche se la voce aveva già circolato a lungo, l'ufficialità è arrivata solo recentemente: Casa Vianello, ovviamente non quella della celebre sitcom con protagonisti Raimondo Vianello e Sandra Mondaini bensì l'attico di Segrate in cui la coppia ha vissuto dal 1991 al 2010, è stata venduta. L'appartamento, che si trova nella zona di Milano 2, realizzata da Berlusconi negli anni '70, si estende per 285 metri quadrati su due piani e consta di 5 camere da letto, 5 bagni, un soggiorno, una sala da pranzo, uno studio, terrazzi, balconi, e un box da 51 mq. Ad acquistare il super attico è stato Pier Silvio Berlusconi, che lo ha rilevato direttamente dai coniugi Pedro Edgardo Magsino e Rosalie Escarez, un tempo domestici filippini dei due artisti, diventati eredi del patrimonio lasciato in eredità da Sandra e Raimondo dopo la loro morte nel 2010. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Casa Vianello venduta: ecco chi l'ha comprata e quanto ha dovuto pagare

