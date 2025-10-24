Casa Vianello venduta dagli eredi filippini a Pier Silvio Berlusconi per 1,45 mln ' senza mutuo' | 285mq su due piani con 5 camere 5 bagni e box

La vendita di Casa Vianello a Pier Silvio Berlusconi è stata effettuata da Pedro Edgardo Magsino e Rosalie Escarez, ex collaboratori domestici dei Vianello, divenuti eredi universali del loro patrimonio. Hanno vissuto nello storico attico di Milano 2 insieme ai figli John Mark e Raimond fino a pochi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Casa Vianello venduta dagli eredi filippini a Pier Silvio Berlusconi per 1,45 mln 'senza mutuo': 285mq su due piani con 5 camere, 5 bagni e box

