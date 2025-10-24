Casa Vianello venduta | chi l’ha comprata e per quanto

Pier Silvio Berlusconi ha acquistato la vera " Casa Vianello ", l'attico di Segrate dove Sandra Mondaini e Raimondo Vianello hanno vissuto per vent'anni, fino alla loro scomparsa nel 2010. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l'amministratore delegato di MFE-Mediaset avrebbe versato un acconto di 100 mila euro nel 2024 e completato la transazione quest'anno, saldando la cifra totale di 1,45 milioni con assegni circolari. L'acquisto, avvenuto senza ricorrere a mutui, sarebbe motivato da ragioni affettive e pratiche: Berlusconi possiede già un appartamento adiacente all'attico.

