Casa Vianello venduta a Pier Silvio Berlusconi | la cifra record i motivi e tutto quello che c’è da sapere

Ildifforme.it | 24 ott 2025

Sembra che le motivazioni principali dell'acquisto siano due: innanzitutto il profondo affetto che ha legato la famiglia Berlusconi a Sandra e Raimondo, poi una questione più pratica, legata al fatto che l'Ad di Mediaset è proprietario di un appartamento confinante ad uso famigliare. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

