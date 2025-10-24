Casa Vianello passa a Pier Silvio Berlusconi | i domestici filippini di Raimondo cedono il super attico da 300 metri quadrati

Casa Vianello è diventata Casa Berlusconi. Dopo quasi 35 anni è stato venduto il super attico a Milano 2, costruito come tutto il quartiere da Silvio Berlusconi e per decenni reggia in periferia di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini. Ad acquistare l’immobile di lusso da 300 metri quadri divisi su due piani sarebbe stato Pier Silvio Berlusconi, che ha versato quasi un milione e mezzo di euro nelle casse di Pedro Edgardo Magsino e Rosalie Escarez. Vale a dire i domestici filippini a cui i coniugi Vianello, dopo la loro morte avvenuta nel 2010 a pochi mesi di distanza l’una dall’altro, hanno lasciato l’intera loro eredità milionaria. 🔗 Leggi su Open.online