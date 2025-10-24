Casa Vianello in vendita la compra Pier Silvio

Ceduto l'attico che fu di Sandra e Raimondo a Milano 2, i numeri dell'affare

Userò le parole di casa Vianello "Che vita insulsa, che insulsa vita, sempre io e te e te e io Tu almeno oggi sei stato festeggiato, ma io? Guarda che sono stufa, eh? Sono proprio stufa che non ne posso più Buona notte!" - facebook.com Vai su Facebook

Pier Silvio Berlusconi compra Casa Vianello: l'attico di 300 mq che Sandra e Raimondo lasciarono alla coppia di filippini che ereditò tutto - L’attico di Segrate, a Milano 2, di 285 metri quadrati che Raimondo Vianello e Sandra Mondaini lasciarono in eredità alla loro coppia di filippini è stato venduto. msn.com scrive

