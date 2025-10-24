Casa Vianello il nipote dopo la morte di Raimondo | I televisori si accendevano da soli I fenomeni terminati con la scomparsa di Sandra

Per vent'anni l'appartamento di Milano 2, a Segrate, è stato la vera "Casa Vianello", quella in cui hanno vissuto Sandra Mondaini e il marito Raimondo e in cui sono andate. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Casa Vianello, il nipote dopo la morte di Raimondo: «I televisori si accendevano da soli». I fenomeni terminati con la scomparsa di Sandra

Berlusconi compra casa dei Vianello - facebook.com Vai su Facebook

Raimondo Vianello, gli eredi filippini vendono casa a Pier Silvio Berlusconi - Casa Vianello (quella vera) è stata venduta e a comprarla sarebbe stato Pier Silvio Berlusconi. Secondo lapresse.it

Casa Vianello, chi sono i "nipoti" filippini che l'hanno venduta: i Magsino unici eredi di Sandra e Raimondo - Sandra Mondaini e Raimondo Vianello non hanno mai avuto figli, ma a partire dal 1991 hanno aperto le porte della loro casa e dei loro cuori a una famiglia di origine filippina. Da leggo.it

Casa Vianello venduta per 1,45 milioni: l’acquirente è Pier Silvio Berlusconi - È la storica dimora di Segrate dove la coppia più amata della tv italiana trascorse vent’anni di vita insieme ... Riporta iodonna.it