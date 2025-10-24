Casa Vianello gli eredi filippini vendono a Pier Silvio Berlusconi | la cifra e il motivo dell’acquisto
Quella che era solo una voce, ma che circolava da settimane, è stata finalmente confermata. Casa Vianello è stata venduta. Non una casa qualunque, ma l’appartamento che per anni ha ospitato le vere vicende della sit com cult di Mediaset e che oggi torna in mano alla famiglia Berlusconi. È proprio lì, a Milano 2, nel complesso residenziale costruito da Silvio negli anni Settanta, che Raimondo Vianello e Sandra Mondaini hanno vissuto insieme fino al 2010, anno in cui si sono spenti a pochi mesi di distanza. A cedere il celebre super attico su due livelli di circa 300 metri quadrati sono stati i coniugi Pedro Edgardo Magsino (59 anni) e Rosalie Escarez (61), i due ex domestici filippini che la coppia aveva accolto in casa negli anni Novanta e che, col tempo, erano diventati parte della famiglia. 🔗 Leggi su Dilei.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Userò le parole di casa Vianello "Che vita insulsa, che insulsa vita, sempre io e te e te e io Tu almeno oggi sei stato festeggiato, ma io? Guarda che sono stufa, eh? Sono proprio stufa che non ne posso più Buona notte!" - facebook.com Vai su Facebook
Casa Vianello venduta dagli eredi filippini a Pier Silvio Berlusconi per 1,45 milioni (senza mutuo): cinque camere, cinque bagni e box - Dopo mesi di indiscrezioni, arriva la conferma definitiva: casa Vianello è stata venduta. Da msn.com
Casa Vianello venduta a Pier Silvio Berlusconi: l'attico di 300 mq che Sandra e Raimondo lasciarono alla coppia di filippini (che ereditò tutto) - L’attico di Segrate, a Milano 2, di 285 metri quadrati che Raimondo Vianello e Sandra Mondaini lasciarono in eredità alla loro coppia di filippini è stato venduto. Riporta msn.com
Venduta Casa Vianello: dagli eredi filippini a Pier Silvio Berlusconi, perché l’ha voluta lui e quanto ha pagato - L’attico di Segrate di 285 mq, su due piani con cinque camere e cinque bagni, comprato in contanti. Lo riporta msn.com