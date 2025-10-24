Casa Vianello gli eredi filippini vendono a Pier Silvio Berlusconi | la cifra e il motivo dell’acquisto

Quella che era solo una voce, ma che circolava da settimane, è stata finalmente confermata. Casa Vianello è stata venduta. Non una casa qualunque, ma l’appartamento che per anni ha ospitato le vere vicende della sit com cult di Mediaset e che oggi torna in mano alla famiglia Berlusconi. È proprio lì, a Milano 2, nel complesso residenziale costruito da Silvio negli anni Settanta, che Raimondo Vianello e Sandra Mondaini hanno vissuto insieme fino al 2010, anno in cui si sono spenti a pochi mesi di distanza. A cedere il celebre super attico su due livelli di circa 300 metri quadrati sono stati i coniugi Pedro Edgardo Magsino (59 anni) e Rosalie Escarez (61), i due ex domestici filippini che la coppia aveva accolto in casa negli anni Novanta e che, col tempo, erano diventati parte della famiglia. 🔗 Leggi su Dilei.it

