Casa Vianello è stata venduta | chi l’ha comprata il costo e chi sono gli eredi

“Hanno venduto Casa Vianello “. Ora è ufficiale. Il celebre attico di Segrate, nell’elegante quartiere di Milano 2, dove Raimondo Vianello e Sandra Mondaini vissero fino alla loro morte nel 2010, è stato acquistato da Pier Silvio Berlusconi. L’amministratore delegato di Mfe-Mediaset ha comprato l’appartamento — 285 metri quadrati su due livelli, cinque camere e cinque bagni — direttamente dagli eredi filippini della coppia, Pedro Edgardo Magsino e Rosalie Escarez, gli ex domestici diventati milionari per volere dei loro datori di lavoro. Berlusconi ha versato un acconto di 100 mila euro nel 2024 e saldato il prezzo — 1,35 milioni — con assegni circolari, per un totale di 1,45 milioni di euro. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

