Casa Vianello è stata venduta | chi l’ha comprata il costo e chi sono gli eredi
“Hanno venduto Casa Vianello “. Ora è ufficiale. Il celebre attico di Segrate, nell’elegante quartiere di Milano 2, dove Raimondo Vianello e Sandra Mondaini vissero fino alla loro morte nel 2010, è stato acquistato da Pier Silvio Berlusconi. L’amministratore delegato di Mfe-Mediaset ha comprato l’appartamento — 285 metri quadrati su due livelli, cinque camere e cinque bagni — direttamente dagli eredi filippini della coppia, Pedro Edgardo Magsino e Rosalie Escarez, gli ex domestici diventati milionari per volere dei loro datori di lavoro. Berlusconi ha versato un acconto di 100 mila euro nel 2024 e saldato il prezzo — 1,35 milioni — con assegni circolari, per un totale di 1,45 milioni di euro. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Leggi anche questi approfondimenti
Userò le parole di casa Vianello "Che vita insulsa, che insulsa vita, sempre io e te e te e io Tu almeno oggi sei stato festeggiato, ma io? Guarda che sono stufa, eh? Sono proprio stufa che non ne posso più Buona notte!" - facebook.com Vai su Facebook
Casa Vianello venduta dagli eredi filippini a Pier Silvio Berlusconi per 1,45 milioni (senza mutuo): cinque camere, cinque bagni e box - Dopo mesi di indiscrezioni, arriva la conferma definitiva: casa Vianello è stata venduta. Da msn.com