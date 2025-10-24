Casa Vianello diventa dimora Berlusconi | Pier Silvio compra l’attico di Sandra e Raimondo e si allarga nella ‘Florida’ di Milano 2

Segrate (Milano) – Un ampio divano color pesca. I soprammobili opulenti, di un gusto anni Ottanta. Il parquet di rovere e quel letto, dove le gambe nervose di Sandra Mondaini sconvolgevano le coperte della routine matrimoniale davanti al volto impassibile di Raimondo Vianello, nascosto dai fogli rosa della Gazzetta. “Che noia, che barba!”. Quel luogo, il teatro dell’archetipo del battibecco matrimoniale, del cinismo sarcastico in cui generazioni di sposati si sono riviste, smitizzando amore e passione, è tornato a chi l’aveva reso possibile, la famiglia Berlusconi. Raimondo Vianello e Sandra Mondaini nella scena cult di “Casa Vianello“ con la battuta: «Che noia, che barba, che noia» La casa di Sandra e Raimondo, l’enorme attico di Milano 2 dove hanno vissuto per diciannove anni, è oggi di Pier Silvio, il vicino che ha deciso di allargarsi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Casa Vianello diventa dimora Berlusconi: Pier Silvio compra l’attico di Sandra e Raimondo e si allarga nella ‘Florida’ di Milano 2

