Casa Vianello a Pier Silvio Berlusconi quant’è costato l’attico di Sandra e Raimondo

24 ott 2025

Pier Silvio Berlusconi compra Casa Vianello: l’amministratore delegato di MediaForEurope (gruppo che comprende Mediaset) ha infatti acquistato l’ attico di Milano 2 a Segrate in cui per circa vent’anni, dal 1991 al 2010, hanno vissuto Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. L’immobile, 285 metri quadrati su due piani con cinque camere e altrettanti bagni, era stato lasciato in eredità ai domestici filippini della coppia, entrati nella vita degli artisti come collaboratori e via via diventati famiglia, insieme ai loro figli. Casa Vianello a Pier Silvio Berlusconi. La trattativa si è chiusa per 1,45 milioni di euro, versati tra un acconto l’anno scorso e il saldo in assegni circolari. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

