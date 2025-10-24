Casa decadente e infestata dalle erbacce Comune corre ai ripari
Il sindaco di Santa Maria Capua Vetere Antonio Mirra ha firmato un'ordinanza di messa in sicurezza e bonifica di un immobile in via Alcide De Gasperi.Il provvedimento è stato adottato all'esito del sopralluogo del personale dell'ufficio tecnico comunale da cui è emersa una condizione generale. 🔗 Leggi su Casertanews.it
