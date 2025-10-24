Casa Bianca le immagini della demolizione dell' ala est dove sorgerà la nuova sala da ballo di Trump
È un progetto che sta facendo molto discutere negli Stati Uniti, ma a Wired i dipendenti della Casa Bianca dicono che a loro interessa poco. 🔗 Leggi su Wired.it
Casa Bianca, Trump demolisce l'Ala Est: sala da ballo da 250 milioni di dollari - facebook.com Vai su Facebook
Stanno demolendo una facciata della Casa Bianca - Per costruire una grande sala da ricevimenti voluta da Trump: è il rinnovamento più grande dell'edificio da decenni ... Si legge su ilpost.it
Un'ala della Casa Bianca demolita per una nuova sala da ballo, è bufera negli Usa - Stanno scatenando un putiferio le foto circolate sui social media dei lavori in corso alla Casa Bianca per il nuovo mega salone delle feste voluto da Donald Trump. Lo riporta ansa.it
Trump demolisce la Casa Bianca per... costruire la sua nuova sala da ballo. VIDEO - Iniziata la demolizione dell’East Wing alla Casa Bianca per la sala da ballo voluta da Trump. Scrive affaritaliani.it