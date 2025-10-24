Casa Bianca continua la demolizione dell' ala est per fare la sala da ballo voluta da Trump
Il progetto, che sarà finanziato attraverso donazioni private e dello stesso presidente americano, ha scatenato le polemiche. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
L'Ala Est della Casa Bianca verrà demolita: "Non ci sono alternative" ha detto Trump - facebook.com Vai su Facebook
#Ucraina La nuova svolta della Casa Bianca. Trump conferma, nessun vertice con Putin, e da Washington arrivano provvedimenti contro i colossi petroliferi russi. Ma "no" all'invio a Kiev di missili a lungo raggio. Anche Zelensky a Bruxelles per il Consiglio Ue. - X Vai su X
Washington, iniziati i lavori di demolizione della Casa Bianca per la nuova sala da ballo voluta da Trump - Sono iniziati i lavori per la costruzione della grande sala da ballo voluta da Donald Trump alla Casa Bianca. Riporta tg.la7.it
Casa Bianca, demolizioni per sala da ballo voluta da Trump - Il 20 ottobre sono iniziati i lavori di demolizione dell’Ala Est della Casa Bianca per costruire la nuova sala da ballo voluta da Donald Trump. Come scrive tg24.sky.it
Polemiche per le demolizioni alla Casa Bianca, ma le ruspe vanno avanti - Per il secondo giorno consecutivo, ruspe e mezzi pesanti continuano a demolire parte dell'ala est della Casa Bianca. Riporta libero.it