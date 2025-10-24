Cartello Chiuso per Ferie Idee Simpatiche per il Ponte di Ognissanti
Il ponte di Ognissanti si avvicina e finalmente è arrivato il momento di staccare la spina. Hai deciso: negozio chiuso, saracinesche abbassate e via verso qualche giorno di meritato riposo. Prima di partire però, c’è un dettaglio da non sottovalutare: quel foglio bianco attaccato alla vetrina con lo scotch che dice semplicemente Chiuso per ferie. Dai, ammettiamolo. È triste. È impersonale. E soprattutto, è un’occasione sprecata per strappare un sorriso ai tuoi clienti affezionati che passeranno davanti al negozio. Perché Un Cartello Chiuso Per Ferie Simpatico Fa La Differenza. Pensa a quante volte ti sei imbattuto in vetrine spente con L'articolo. 🔗 Leggi su Mondouomo.it
Leggi anche questi approfondimenti
? Avviso importante: anche noi mettiamo il “cartello chiuso per ferie”! Dal 6 al 12 ottobre Amici di Valigia si prende una piccola pausa… perché pure chi organizza viaggi, ogni tanto deve viaggiare! Tranquilli: dal 13 ottobre torniamo belli carichi pron - facebook.com Vai su Facebook
Vicenza, la negoziante che mise il cartello «chiuso per paura»: «Dopo la mia battaglia, hanno istituito la zona rossa. Ma pago ancora i danni economici e psicologici di quella scelta» Vai su X
Cartelli stradali confondono le idee agli udinesi: «Ma il Comune non finisce lì» - I nuovi cartelli bianchi installati in città, per indicare la delimitazione del centro abitato, hanno mandato in confusione diversi udinesi. Come scrive ilgazzettino.it