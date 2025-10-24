Carta della Cultura fino a 500 euro per acquisto libri | domande entro 31 ottobre

Orizzontescuola.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È ancora possibile richiedere la Carta della Cultura, il contributo del valore di 100 euro destinato all’acquisto di libri, previsto per ciascuna annualità dal 2020 al 2024. Le domande possono essere inoltrate a partire dal 1° ottobre e fino alle ore 12:00 del 31 ottobre 2025. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

