Carta del docente 2025 26 a più di un mese dall’inizio delle lezioni piattaforma ancora chiusa

L'adeguamento della piattaforma cartadeldocente.istruzione.it all'annualità 202526 si sta rilevando complessa e soprattutto si sta accumulando un ritardo del quale pagano (letteralmente) le conseguenze i docenti. L'articolo Carta del docente 202526, a più di un mese dall’inizio delle lezioni piattaforma ancora chiusa . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Scopri altri approfondimenti

Supplenze brevi, Carta Docente e altro, nell'intervista al coordinatore nazionale Vito Carlo Castellana. Grazie a Fanpage.it e alla penna di Annalisa Cangemi. - facebook.com Vai su Facebook

Carta Docente, il punto del coordinatore nazionale @CastellanaCarlo https://youtube.com/watch?v=Xe2HitGW8AI… - X Vai su X

Carta del docente 2025/26, si attende la riattivazione. Cosa sappiamo - it, la piattaforma della Carta del docente è attualmente sospesa, come del resto ha comunicato anche lo stesso ministero dell’Istruzione, ... Secondo tg24.sky.it

Carta docente 2025 in forte ritardo, Galiano ci scherza su: “Ecco la lista di cose che si sono fatte aspettare meno” - L’attivazione della Carta Docente quest’anno non si è ancora verificata: siamo a fine ottobre e ancora non ci sono novità in merito all’erogazione del bonus di quest’anno, mentre nel passato, normalme ... Lo riporta tecnicadellascuola.it

Carta del docente: per la prima volta non è ancora attiva dopo 54 giorni, si potrà usare per acquistare un software ma non per aggiornarlo l’anno dopo - Per la prima volta la Carta del docente sarà concretamente disponibile ad anno scolastico ampiamente avviato: lo scorso anno si era arrivati al 14 ottobre, ma quest’anno si rischia di arrivare al reco ... Si legge su tecnicadellascuola.it