A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Mimmo Carratelli, giornalista, su Conte ed il Napoli. “Conte non è ben visto perchè gli anti juventini non lo sopportano, gli juventini si dispiacciono perchè non è tornato. Il Napoli non aveva più energie contro il PSV, ma il discorso è più ampio: perchè il Napoli è in difficoltà? A parte la gara con la Fiorentina, il Napoli arranca. De Bruyne è stata un’occasione, non un obiettivo di un progetto tecnico, è arrivato un campione ad un prezzo ridotto che ha dato lustro alla squadra, ma a quel punto il 4-3-3 non ci stava bene ed è venuto fuori il 4-1-4 perchè i 4 che stanno a centrocampo sono i migliori ed i migliori devono giocare sempre. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Carratelli e Togna: ”Un Napoli che arranca affronterà l’Inter che è nelle migliori condizioni”