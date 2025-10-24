Carrarese-Venezia sabato 25 ottobre 2025 ore 17 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici

Carrarese e Venezia si affrontano allo Stadio dei Marmi per la nona giornata di Serie B in quello che è uno scontro tra due formazioni che puntano ai playoff. I padroni di casa della Carrarese sono al momento decimi con 11 punti e arrivano da un buon momento dato che non perdono da ben quattro . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Carrarese-Venezia (sabato 25 ottobre 2025 ore 17:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Scopri altri approfondimenti

COLPO DI TACCO, in campo Carrarese contro il Venezia e La Spezia contro Avellino. E a Carrara i mondiali unificati di arti marziali e sport combattimento - facebook.com Vai su Facebook

Carrarese-Venezia: diretta live e risultato in tempo reale - Venezia di Sabato 25 ottobre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Scrive calciomagazine.net

Pronostico Carrarese vs Venezia – 25 Ottobre 2025 - Sabato 25 Ottobre 2025, alle ore 17:15, lo Stadio dei Marmi ospiterà un confronto di grande interesse di Serie B: Carrarese - Riporta news-sports.it

Carrarese-Venezia come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario - Dove Vedere in TV e Streaming la partita di Serie B BKT Carrarese- sport.virgilio.it scrive