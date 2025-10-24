Carrarese-Venezia sabato 25 ottobre 2025 ore 17 | 15 | formazioni quote pronostici
Carrarese e Venezia si affrontano allo Stadio dei Marmi per la nona giornata di Serie B in quello che è uno scontro tra due formazioni che puntano ai playoff. I padroni di casa della Carrarese sono al momento decimi con 11 punti e arrivano da un buon momento dato che non perdono da ben quattro . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Maria Sole Ferrieri Caputi designata sabato per la nona giornata di Serie B: sarà l’Assistant VAR in Carrarese - Venezia. ? CARRARESE - VENEZIA ? Sabato 25 Ottobre ore 17.15 ? “IBC International Broadcast Centre” - Lissone (MB) Mario Perri - @ai - facebook.com Vai su Facebook
#Carrarese, #Bleve: «#Venezia costruito per vincere la categoria, dovremo essere perfetti» - X Vai su X
Pronostico Carrarese vs Venezia – 25 Ottobre 2025 - Sabato 25 Ottobre 2025, alle ore 17:15, lo Stadio dei Marmi ospiterà un confronto di grande interesse di Serie B: Carrarese - Secondo news-sports.it
Carrarese, Calabro alza l’asticella: “Con il Venezia serve maturità per 90 minuti” - Venezia (sabato 25 ottobre, ore 17:15, “Dei Marmi – Quattro Olimpionici Azzurri”), Antonio Calabro. Da tuttob.com
Venezia, Stroppa: “A Carrara servirà una partita sporca, ma le armi non ci mancano” - Vigilia di campionato per il Venezia, atteso sabato 25 ottobre (ore 17. Segnala tuttob.com