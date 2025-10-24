Carrarese Allo stadio dei Marmi arriva il Venezia | Potrebbe diventare il Sassuolo dello scorso anno
Allo stadio dei Marmi arriva il Venezia ed Antonio Calabro prepara i suoi ragazzi ad una grande battaglia. Che avversario si aspetta dal punto di vista dell’atteggiamento e dell’approccio tattico? "Parliamo di una squadra forte, retrocessa dalla Serie A che ha mantenuto tanto di quei giocatori abituati a fare quella categoria. L’impatto con la Serie B è stato buono, non ottimo, rispetto alle sue prerogative. Ha un grande allenatore che ha già dimostrato di saper far bene non solo in questa categoria. Il Venezia sono andato a vederlo anche dal vivo domenica ad Empoli ed ho avuto l’impressione che possa diventare un po’ il Sassuolo dello scorso anno per potenzialità dei suoi giocatori e di crescita come squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
News recenti che potrebbero piacerti
Tante assenze, tanti infortuni ma oggi il Pescara vuole tornare al successo con il calore del pubblico di fede biancazzurra. Appuntamento alle 15 allo stadio Adriatico Cornacchia contro la Carrarese. Secondo voi come finirà il match? #Sport #SerieB #Rete8 - facebook.com Vai su Facebook
Carrarese Big match ai Marmi contro il Venezia. I Lagunari dispongono di una rosa internazionale - Ci vorrà una prestazione al di sopra delle righe per fronteggiare un avversario che ha speso molto ed è ancora imbattuto in trasferta ... Da msn.com
Carrarese: apuani al lavoro verso la sfida contro il Venezia - Nella giornata odierna, la squadra apuana ha svolto la seduta d’allenamento presso lo Stadio Comunale “Dei Marmi – Quattro. Si legge su tuttob.com
Carrarese: apuani al lavoro allo stadio "Dei Marmi" - Nella giornata odierna, la squadra apuana ha svolto l’attività d’allenamento presso lo Stadio Comunale “Dei Marmi. Secondo tuttob.com