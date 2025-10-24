Carrarese Allo stadio dei Marmi arriva il Venezia | Potrebbe diventare il Sassuolo dello scorso anno

Allo stadio dei Marmi arriva il Venezia ed Antonio Calabro prepara i suoi ragazzi ad una grande battaglia. Che avversario si aspetta dal punto di vista dell’atteggiamento e dell’approccio tattico? "Parliamo di una squadra forte, retrocessa dalla Serie A che ha mantenuto tanto di quei giocatori abituati a fare quella categoria. L’impatto con la Serie B è stato buono, non ottimo, rispetto alle sue prerogative. Ha un grande allenatore che ha già dimostrato di saper far bene non solo in questa categoria. Il Venezia sono andato a vederlo anche dal vivo domenica ad Empoli ed ho avuto l’impressione che possa diventare un po’ il Sassuolo dello scorso anno per potenzialità dei suoi giocatori e di crescita come squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net