caro sexy sanchez di pianura padana non sai niente per questo parli di ora solare

Caro Presidente Sanchez, sei un uomo bellissimo, sexy, che dice sempre la cosa giusta, e capisco che di noi abitanti della Pianura padana non ti freghi proprio niente. Anzi, probabilmente non sai nemmeno cosa è la Pianura padana. Te lo spiego io: la Pianura Padana è un posto piatto come una tavola da stiro, umido come una sauna malfunzionante e inquinato al punto che il meteo ogni mattina prevede nebbia, smog e depressione. È un luogo dove gli abitanti somigliano ai film zombie post apocalittici e perfino le nutrie e i fagiani, animali simbolo, tossiscono e si drogano. E adesso tu, caro Pedrito, l’uomo che è dalla parte giusta della storia, te ne esci con l’idea di abolire l’ora solare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

