Carlotta Vagnoli Valeria Fonte e Benedetta Sabene | le femministe accusate di stalking e diffamazione

Carlotta Vagnoli, Valeria Fonte e Benedetta Sabene sono accusate in concorso di stalking e diffamazione dalla procura di Monza. Le prime due, note per l’impegno femminista e contro la violenza di genere, hanno ricevuto l’avviso di conclusione indagini dal pubblico ministero Alessio Rinaldi. Così come la terza, giornalista e scrittrice. Secondo l’accusa avrebbero condotto una «campagna di molestia e denigrazione» sui social. Causando alle persone offese uno stato d’ansia e un’alterazione significativa delle proprie abitudini quotidiane. Le accuse alle femministe. Ad accusarle sono A.S., la presunta vittima dello stalking e della diffamazione. 🔗 Leggi su Open.online

News recenti che potrebbero piacerti

CARLOTTA VAGNOLI Domenica 24 novembre | Ore 18:00 Auditorium Spira mirabilis - Via Pagani 5, Formigine Carlotta Vagnoli presenterà il suo libro “MALEDETTA SFORTUNA. Vedere, riconoscere e rifiutare la violenza di genere”, pubblicato da - facebook.com Vai su Facebook

Chiuse le indagini per Vagnoli, Fonte e Sabene, le tre attiviste accusate di stalking - Carlotta Vagnoli, Valeria Fonte e Benedetta Sabene sono le tre attiviste femministe accusate di stalking con due denunce ... fanpage.it scrive

Carlotta Vagnoli, Valeria Fonte e Benedetta Sabene: le femministe accusate di stalking e diffamazione - Avrebbero denigrato sui social un attivista "colpevole" di aver chiuso un flirt con una di loro mentre aveva una storia con un'altra L'articolo Carlotta Vagnoli, Valeria Fonte e Benedetta Sabene: le f ... Segnala msn.com

Chiuse le indagini su Vagnoli, Fonte e Sabene. Le tre attiviste femministe sono accusate di stalking - Secondo il pm di Monza Rinaldi «molestarono» due persone «in modo da cagionare loro un grave stato d'ansia e costringendole ad alterare le proprie abitudini di vita, mettendo in atto una campagna deni ... Da editorialedomani.it